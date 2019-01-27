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Ярошенко: в масс-старте ждём медаль только от Логинова

Ярошенко: в масс-старте ждём медаль только от Логинова
Другие / Биатлон

Бывший биатлонист Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Давайте будем реалистами: медаль мы ждём только от Логинова. В гонке преследования при хорошей стрельбе Саша вполне мог побороться за медаль. В принципе, за эту гонку ему можно поставить зачёт. Скорость на очень хорошем уровне, у него не наблюдается снижения формы. Мы понимаем, что он может взойти на пьедестал. Поэтому, повторю, держим за него кулаки», — цитирует Ярошенко «Советский спорт».

Александр Логинов вчера стал седьмым в гонке преследования и занимает вторую позицию в общем зачёте Кубка мира. В активе Логинова 527 очков. Лидирует норвежец Йоханнес Бё (782), третье место занимает пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад (511).

Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 2-й
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