Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе КМ в Антхольце

Сегодня, 27 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Старт будет дан в 14:45 мск.



За Россию побегут Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых и Светлана Миронова.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

После гонок в Антхольце Кубок мира впервые в сезоне переместится из Европы в Северную Америку, где с 7 по 10 февраля в Кенморе (Канада) и с 14 по 17 февраля в Солт-Лейк-Сити (США) состоятся седьмой и восьмой этапы.

В общем зачёте Кубка мира лидирует итальянка Доротея Вирер. У мужчин на первом месте идёт норвежец Йоханнес Бё.