Великая завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США

Российская саблистка Софья Великая заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию в Солт-Лейк-Сити (США).

В полуфинале 33-летняя спортсменка проиграла Сесилии Бердер из Франции со счётом 7:15. В финале Бердер взяла верх над представительницей Венгрии Анной Мартон (15:14). Вторая бронзовая награда в активе итальянки Ирене Векки.

Россиянка София Позднякова стала 5-й, Валерия Большакова — 12-й, Ольга Никитина — 28-й, Светлана Шевелева— 38-й, Анна Башта — 48-й, Дина Галиакбарова — 56-й.



После четырёх этапов КМ Великая возглавляет общий зачёт саблисток. Она является семикратной чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве и двукратным серебряным призёром Игр (2012, 2016) в личных соревнованиях.