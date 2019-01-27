Российские вольники взяли четыре золота во второй день турнира «Иван Ярыгин»

Российские борцы вольного стиля завоевали четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей во второй день традиционного рейтингового международного турнира по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин», который проходит Красноярске.



Золотые медали завоевали Ахмед Чакаев (весовая категория до 65 кг), Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг), Анзор Хизриев (до 125 кг) и Анжела Фоменко (до 62 кг).

Серебряные награды взяли Начын Куулар (до 65 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг) и Анна Щербакова (до 62 кг). Бронза в активе Гаджимурада Рашидова (до 65 кг), Зелимхана Хизриева (до 125 кг), Лейлы Каримовой (до 53 кг), Ульяны Тукуреновой (до 62 кг) и Ханум Велиевой (до 68 кг).