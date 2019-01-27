Рапиристка Дериглазова победила на этапе КМ во Франции

Олимпийская чемпионка 2016 года российская фехтовальщица на рапирах Инна Дериглазова победила в индивидуальных соревнованиях на этапе Кубка мира в Сен-Море (Франция).

В полуфинале 28-летняя спортсменка взяла верх над представительницей Франции Изаорой Тибу (15:12), а в финальном поединке Дериглазова одержала победу над действующей чемпионкой мира итальянкой Аличе Вольпи (15:12). Вторая бронзовая награда на счету другой итальянской фехтовальщицы — Франчески Палумбо.

Россиянки Светлана Трипапина (5-е место) и Аделина Загидуллина (6-е место) выбыли на стадии 1/4 финала, уступив Вольпи (10:15) и Палумбо (6:15) соответственно. Лариса Коробейникова не смогла пройти в четвертьфинал, уступив Тибу (11:15), и заняла 16-е место.

Фехтование. Кубок мира. Сен-Мор, Франция

Женщины, рапира

1. Инна Дериглазова (Россия)

2. Аличе Вольпи (Италия)

3. Изаора Тибу (Франция) и Франческа Палумбо (Италия)

Командный турнир рапиристок состоится 27 января.