Прима: три промаха на третьей стрельбе — это очень много

Украинский биатлонист Артём Прима прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце. Спортсмен допустил 5 промахов и финишировал 26-м.



«Начало гонки понравилось. Получалось чисто стрелять лёжа, держаться в группе и бежать вместе с лидерами, но всё же высота дает о себе знать. Три промаха на третьей стрельбе — это очень много. С любым ветром можно работать, там проблема не в нём. Был довольно интенсивный подход к рубежу, это тоже сыграло роль.



Бежалось легче, чем в спринте. Да, на всю гонку меня не хватило, но в первой половине достаточно хорошо себя чувствовал. Надеюсь, в масс-старте сумею уже стабилизировать стрельбу стоя», — приводит слова Примы Biathlon.com.ua.

Пидручный: тяжело найти какое-то оправдание такой стрельбе