Фадзаев — о победе Хизриева: наконец-то у нас появился тяж!

Сенсационно завершился финал гран-при «Иван Ярыгин» по вольной борьбе в весе до 125 кг. Россиянин Анзор Хизриев выиграл на туше у победителя Олимпиады-2016 Таха Акгуля из Турции, проведя до этого серию «обратных поясов».

«Наконец-то у нас появился тяж. Таха — один из сильнейших борцов-тяжей последнего десятилетия. Сказать, что я удивлён, — не сказать ничего. Наружу вышли именно ум и борцовская хитрость Хизриева. Кстати, общаться с ним — большое удовольствие: парень умный, начитанный. Знаете, тяжело слушать, что в нашей стране нет хорошего тяжа. Есть. Анзор Хизриев. И он вырос на глазах. Два подряд чемпионата мира не принесли ему медалей, но дали необходимый опыт, и сегодня он может бороться с любым борцом. А его победа над олимпийским чемпионом Анзора окрылит», — сказал первый вице-президент ФСБР, двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев.

Бронзовым призёром гран-при «Иван Ярыгин» в супертяжелом весе стал родной брат победителя — Зелимхан Хизриев, выигравший у серебряного призёра ЧМ-2018 Живей Денга (Китай) — 9:7. Другой сенсацией предпоследнего дня красноярского турнира стало поражение ещё одного чемпиона Рио-2016 — лидера сборной США Кайла Снайдера. В первом круге категории до 97 кг он проиграл Расулу Магомедову — 5:6.