Горнолыжник Свиндаль завершит карьеру после чемпионата мира

Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль завершит карьеру после чемпионата мира, который пройдёт в Оре (Швеция) с 5 по 17 февраля, сообщает Laola1.

Ранее в сезоне-2016/17 спортсмен получил серьёзную травму — разрыв передней крестообразной связки и мениска правого колена. Из-за обострившихся проблем со здоровьем норвежец не смог принять участия в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Китцбюэле. По этой же причине Свиндаль принял решение о завершении карьеры после чемпионата мира.

36-летний норвежский горнолыжник выступает на этапах Кубка мира с 2001 года. В активе Свиндаля два титула чемпиона Олимпийских игр, пять золотых медалей чемпионатов мира, два Больших хрустальных глобуса и 36 побед на этапах Кубка мира.