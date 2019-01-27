Кудрявцев: на чемпионат мира должны поехать Самарин, Коляда и Ковтун

Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев выразил мнение, что на чемпионате мира в Японии за Россию должны выступить Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин.



На чемпионате Европы в Минске Самарин завоевал серебро, Коляда показал пятый результат, Ковтун — 14-й.



«Выступать на чемпионате мира должны эти три фигуриста — они завоевали место в основном составе сборной команды на чемпионате России. Но они обязательно должны выступить на финале Кубка России в феврале и продемонстрировать свою готовность перед чемпионатом мира. Да и себя им надо проверить», — приводит слова Кудрявцева интернет-издание РИА «Новости».



Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) пройдёт с 18 по 24 марта.

Ковтун: стыдно? Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что пошло не так