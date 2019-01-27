Йесперсен: Нортуг может вернуться

Норвежский лыжник Крис Андре Йесперсен рассказал о возможном возращении двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга в лыжные гонки.

«Иногда общаюсь с Петтером. Сейчас Нортуг живёт своей жизнью. Завершив карьеру, он позволил себе повеселиться и отдохнуть. И немного потренироваться, только когда у него было желание. Вернётся ли Нортуг? Может быть, на следующей неделе Петтер выступит в эстафете на чемпионате Норвегии и усилит команду „Стриндхейм“. Надеюсь, он выйдет на старт. Но Нортуг считает, что вероятность этого — 20 процентов», — приводит слова Йесперсена SportExpressen.

Напомним, в декабре 2018 года 13-кратный чемпион мира и двукратный обладатель Большого хрустального глобуса объявил о завершении спортивной карьеры.