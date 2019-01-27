Дмитриев: Загитова подросла, набрала вес и не может найти баланс

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился мыслями о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске.

Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице, Софье Самодуровой. Алина провалила произвольную программу: упала с одного каскада, прыгнула «бабочку» в другом и ошиблась на лутце, в результате чего получила 123,34 балла.



«Честно говоря, был уверен, что Загитова выиграет, но она допустила ошибочки. Хотя, конечно, класс её катания, программа очень сложная, она все равно классом выше. Но допустила ошибки и проиграла, хотя это ни о чём не говорит. Надеюсь, справится. Самодурова — молодец, чистенько откатала, думаю, это вообще её идеальный прокат, лучше не видел.

Алина подросла, набрала ещё вес, не может пока найти баланс. Но она очень хорошо работает, и я за неё не переживаю», — цитирует Дмитриева РИА «Новости».