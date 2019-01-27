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Француженка Шевалье пропустит масс-старт на этапе КМ в Антхольце из-за усталости

Француженка Шевалье пропустит масс-старт на этапе КМ в Антхольце из-за усталости
Другие / Биатлон

Французская биатлонистка Анаис Шевалье не примет участия в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Она отказалась от гонки из-за усталости, пишет SkiChrono.

Вчера француженка не финишировала в гонке преследования, снявшись после четырех промахов на заключительной стрельбе. В общем зачёте Кубка мира Шевалье занимает седьмое место.

Женский масс-старт в Антхольце начнётся сегодня в 14:45 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

После гонок в Антхольце Кубок мира впервые в сезоне переместится из Европы в Северную Америку, где с 7 по 10 февраля в Кенморе (Канада) и с 14 по 17 февраля в Солт-Лейк-Сити (США) состоятся седьмой и восьмой этапы.

Источник: skichrono.com Сообщить об ошибке
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