Француженка Шевалье пропустит масс-старт на этапе КМ в Антхольце из-за усталости

Французская биатлонистка Анаис Шевалье не примет участия в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Она отказалась от гонки из-за усталости, пишет SkiChrono.



Вчера француженка не финишировала в гонке преследования, снявшись после четырех промахов на заключительной стрельбе. В общем зачёте Кубка мира Шевалье занимает седьмое место.



Женский масс-старт в Антхольце начнётся сегодня в 14:45 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

После гонок в Антхольце Кубок мира впервые в сезоне переместится из Европы в Северную Америку, где с 7 по 10 февраля в Кенморе (Канада) и с 14 по 17 февраля в Солт-Лейк-Сити (США) состоятся седьмой и восьмой этапы.