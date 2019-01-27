Вирер: этой зимой мне очень везёт: ни разу не заболела за шесть этапов КМ

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мыслями об удачном выступлении в этом сезоне и рассказала о планах.

«В первую очередь это упорные тренировки. Но, если честно, этой зимой мне очень везёт: прошло уже почти шесть этапов Кубка мира, и впервые за многие годы я ни разу не заболела за этот период.



В прошлые сезоны к концу января я успевала переболеть по три-четыре раза, а этой зимой простуды обходят меня стороной. Очень надеюсь, что здоровье не подведёт до самого конца сезона.

Планы на будущее? Я настолько устала, что просто нет сил ни о чём думать, особенно об Олимпийских играх в Пекине, до которых ещё целый олимпийский цикл», — приводит слова Вирер интернет-портал РИА «Новости».