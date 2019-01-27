Корастылёв и Кайшева выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU

Российские биатлонисты Сергей Корастылёв и Ульяна Кайшева одержали победу в сингл-миксте на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария).

Второе место заняли немцы Марко Гросс и Мария Хайнрих, третье — украинцы Виталий Труш и Мария Кручова.

Кубок IBU. Шестой этап. Ленцерхайде, Швейцария



Сингл-микст



1. Сергей Корастылёв – Ульяна Кайшева (Россия) – 36.20,3 (0+2)

2. Марко Гросс – Мария Хайнрих (Германия) – +1.01,5 (0+6)

3. Виталий Труш – Мария Кручова (Украина) – +1.05,7 (0+4)

4. Фредрик Йесбакк – Текла Брюн-Ли (Норвегия) – +1.21,0 (1+7)

5. Матеуш Яник – Магдалена Гвиздонь (Польша) – +1.31,1 (1+14)

6. Серафин Вистнер – Селина Гаспарин (Швейцария) – +2.03,3 (3+12)

7. Юго Риваль – Энора Латюльер (Франция) – +2.31,5 (1+18)

8. Трэвис Купер – Дидра Ирвин (США) – +2.32,0 (2+10)

9. Давид Коматц – Сюзанна Хоффман (Австрия) – +2.33,2 (1+14)