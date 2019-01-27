Загитова: спасибо моим фанатам за «плюшевый флешмоб» на льду — вы лучшие

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате Европы в Минске и показала игрушки, которые ей подарили.

«Мои первые и дорогие мне медали в 2019-м на чемпионате Европы! Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной.

Отдельное спасибо моим фанатам за «плюшевый флешмоб» на льду — вы лучшие. С такой поддержкой чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами. Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение", — написала Загитова в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алины Загитовой.