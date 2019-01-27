Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе КМ в Антхольце

Сегодня, 27 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) пройдёт мужской масс-старт на 15 км. Старт будет дан в 17:30 мск.



За Россию побегут Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.



После гонок в Антхольце Кубок мира впервые в сезоне переместится из Европы в Северную Америку, где с 7 по 10 февраля в Кенморе (Канада) и с 14 по 17 февраля в Солт-Лейк-Сити (США) состоятся седьмой и восьмой этапы.



В общем зачёте Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Бё. У женщин на первом месте идёт итальянка Доротея Вирер.