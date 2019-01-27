Тарьей Бё: процесс по РУСАДА недостаточно прозрачен. ВАДА немного трусит

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства оставить неизменным статус РУСАДА, не применять к нему санкции и не лишать соответствия кодексу международной организации.



«Надеюсь, Россия немного открылась и откроется ещё больше, и им придётся поработать над тем, чтобы соответствовать кодексу ВАДА. Думаю, процесс недостаточно прозрачен. Хочется, чтобы было понятно, что на самом деле происходит в кулуарах и какое там идёт обсуждение.

На мой взгляд, ВАДА немного трусит. Такое ощущение, что они не очень хорошо разбираются в случае с Россией, в ожидании пока эта тема станет менее актуальной. Но спортсмены не забывают. ВАДА существует для борьбы с мошенничеством и допингом и для защиты чистых спортсменов. Сейчас всё наоборот: они связаны отношениями с Россией и другими странами. Они больше заботятся о защите собственных интересов», — цитирует Бё Dagbladet.