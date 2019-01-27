Россиянки — четвёртые в эстафете на этапе КМ по лыжным гонкам в Швеции

Российские лыжницы Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Елена Соболева заняли четвёртое место в эстафете 4x5 км на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

Первыми, как и в предыдущей эстафете на этапе Кубка мира, в Бейтостолене, стали норвежские лыжницы. Второе место с отставанием 37,4 секунды заняли хозяйки соревнований, представительницы Финляндии — третьи (+41,2). Россиянки уступили победительницам 1 минуту 9,1 секунды.

Второй российский квартет в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Марии Истоминой и Яны Кирпиченко пришёл к финишу седьмым (+1.46,3).

Лыжные гонки. Кубок мира. Ульрисехамн, Швеция

Женщины. Эстафета 4x5 км

1. Норвегия-1 (Хейди Венг, Терезе Йохауг, Астрид Уренхолльт Якобсен, Ингвильд Флугстад Эстберг) — 57.06,3.

2. Швеция-1 (Эвелина Сеттлин, Эбба Андерссон, Шарлотте Калла, Йонна Сундлинг) — +37,4.

3. Финляндия (Лаура Мононен, Криста Пярмякоски, Риита-Лииса Ропонен, Эвелина Пииппо) — +41,2.

4. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Елена Соболева) — +1.09,1...

7. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко) — +1.46,3.