Бестемьянова — о выступлении Загитовой на ЧЕ: это какой-то крах, я расстроена

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результат российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске. Загитова стала второй, победу одержала Софья Самодурова.



«Тяжело осознавать, что Алина не сумела собраться. Это какой-то крах, не знаю, что они будут с этим делать, как готовиться, но было что-то не так в подготовке. Я расстроена, мне очень жалко. Очень бы хотелось надеяться, что к чемпионату мира она сумеет собраться.

Очень рада за Софью Самодурову, она замечательная девочка, просто умница. Очень рада за Алексея Мишина, за всю команду. Это заслуженная победа и большой успех. Потрясающе, что они так выступили», — цитирует Бестемьянову ТАСС.