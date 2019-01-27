Четвёрка Андрианова — в шаге от пьедестала на этапе КМ в Швейцарии

Российские бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов стали четвёртыми в соревнованиях четырёхместных экипажей на шестом этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Санкт-Морице (Швейцария).

Победителями соревнований стали немцы Франческо Фридрих, Канди Бауэр, Мартин Гроткоп и Александр Шюллер. На 0,51 секунды от триумфаторов соревнований отстали их соотечественники Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Грегор Бермбах и Кристиан Расп. Третий результат показала четвёрка из Латвии в составе Оскара Киберманиса, Матиса Микниса, Хелвийса Лусиса и Яниса Стренги (+0,53).

В десятку лучших вошёл ещё один российский квартет: Дмитрий Попов, Андрей Лылов, Илья Малых, Роман Кошелев показали седьмой результат (+0,93).

Бобслей. Кубок мира. Шестой этап. Санкт-Мориц, Швейцария

Мужчины. Четвёрки

1. Германия (Франческо Фридрих, Канди Бауэр, Мартин Гроткопп, Александр Шюллер) – 2.10,48.

2. Германия (Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Грегор Бермбах, Кристиан Расп) — +0,51.

3. Латвия (Оскар Киберманис, Матис Микнис, Хелвийс Лусис, Янис Стренга)— +0,53.

4. Россия (Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов) – +0,73…

7. Россия (Дмитрий Попов, Андрей Лылов, Илья Малых, Роман Кошелев) — +0,93…

11. Россия (Иван Линючев, Максим Банков, Николай Гнездилов, Николай Козлов) — +1,63.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Лэйк-Плэсиде (США) с 15 по 16 февраля.