Дальмайер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце, Миронова — 18-я

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) прошел женский масс-старт. Победу одержала немка Лаура Дальмайер. Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова — 18-е место.

Второе место заняла чешка Маркета Давидова, третье — немка Ванесса Хинц. Лидер сезона итальянка Доротея Вирер стала пятой.

Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)

Женщины. Масс-старт

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 35.32,8 (1 промах)

2. Маркета Давидова (Чехия) — +13,1 (1)

3. Ванесса Хинц (Германия) — +16,4 (1)…

18. Светлана Миронова (Россия) — +1.34,1 (4)

19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.48,9 (4)…

22. Ирина Старых (Россия) — +2.07,0 (1)

После гонок в Антхольце Кубок мира впервые в сезоне переместится из Европы в Северную Америку, где с 7 по 10 февраля в Кенморе (Канада) и с 14 по 17 февраля в Солт-Лейк-Сити (США) состоятся седьмой и восьмой этапы.