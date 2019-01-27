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Чешский райдер Урбан выиграл Red Bull ATSX 500

Чешский райдер Урбан выиграл Red Bull ATSX 500
Другие / Прочие виды спорта

На всесезонном курорте «Игора» в Ленинградской области прошёл первый в истории скоростного спуска на коньках этап Red Bull ATSX 500 Saint Petersburg.

Дебютную победу на этапах чемпионата мира и 500 очков в копилку общего зачёта добыл Михаэль Урбан из Чехии. Серебряную медаль завоевал представитель Канады Скотт Кроксолл, третьим финишировал американец Майкл Юлианелло.

Лучшими из российских райдеров стали Денис Новожилов и Дмитрий Мурлычкин, закончившие выступления на стадии четвертьфинала.

В женском зачёте на высшую ступень пьедестала почёта поднялась обладательница чемпионского титула Жаклин Лежер из Канады. В юниорском зачёте вторую в этом сезоне победу одержал представитель США Джо-Джо Веласкес.

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