Норицын: камнем преткновения Юрловой-Перхт стала стрельба стоя

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын высказался о выступлении российских биатлонисток в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.



«В «стойке» у Юрловой-Перхт были габаритные промахи в основном, дальше не передавали данные. Но камнем преткновения стала стрельба стоя. Это контактная гонка, разрыв с лидерами нельзя делать, нужно работать в группе.

Ирина Старых? Тут картинка из декабря, она не выдерживает. Сейчас у нас месяц, чтобы подготовиться к чемпионату мира.

Светлана Миронова? «Стойка» не получилась, в стрельбе лёжа был один обидный габаритный промах. Она начала акклиматизироваться, ей приходится тяжело. Ей нужен свой период акклиматизации", — приводит слова Норицына сайт телеканала «Матч ТВ».