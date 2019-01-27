Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

На этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария) прошла смешанная эстафета. Сборная России, за которую бежали Антон Бабиков, Алексей Слепов, Валерия Васнецова и Виктория Сливко, одержала победу.



Кубок IBU. Шестой этап. Ленцерхайде, Швейцария.

Смешанная эстафета

1. Россия (Антон Бабиков, Алексей Слепов, Валерия Васнецова, Виктория Сливко) – 1:16.24,1 (0+7)

2. Германия (Лукас Фрацшер, Филипп Хорн, Надин Хорхлер, Янина Хеттих) – +1.24,9 (2+10)

3. Норвегия (Ховард Бугетвейт, Йоханнес Дале, Рагнхильд Фемстейневик, Эмили Калкенберг) – +1.29,8 (0+12)

4. Чехия (Михал Шлезингр, Милан Земличка, Людмила Горка, Анна Ткадлецова) – +3.58,3 (0+11)

5. Австрия (Лоренц Вягер, Николаус Лайтингер, Фабьенн Хартвегер, Симоне Кюпфнер) – +4.32,4 (3+8)

6. Франция (Аристид Бегю, Фабьен Клод, Миртиль Бегю, Хло Шевалье) – +5.02,3 (1+12).