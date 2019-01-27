Тихонова — 12-я на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Румынии

Российская «летающая лыжница» Софья Тихонова заняла 12-е место на пятом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который завершился в Рышнове (Румыния).

В первой попытке россиянка улетела на 87 м, во второй — на 88,5 м. По итогам двух прыжков Тихонова набрала 208,1 балла.

Победу во втором старте одержала олимпийская чемпионка 2018 года норвежка Марен Лундбю (247,6). Вслед за ней расположилась немецкая «летающая лыжница» Карина Фогт (240,3), её соотечественница Юлиана Зайфарт — третья (237,8).

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Пятый этап. Рышнов, Румыния

Женщины. К-90

1. Марен Лундбю (Норвегия) — 247,6.

2. Карина Фогт (Германия) — 240,3.

3. Юлиана Зайфарт (Германия) — 237,8.

12. Софья Тихонова (Россия) — 208,1...

17. Александра Кустова (Россия) — 192,3..

25. Ксения Каблукова (Россия) — 167,7...

28. Ирина Аввакумова (Россия) — 163,6.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Хинценбахе (Австрия) с 1 по 3 февраля.