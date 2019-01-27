Норицын: не жду качественного скачка по скорости у российских биатлонисток

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын поделился ожиданиями от чемпионата мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.



«Секрет успеха на чемпионате мира для нас будет в чистой стрельбе. Рассчитываем, что удастся выйти на пик в Эстерсунде. Думаю, можно бороться, но, если честно, проигрыш ногами никуда не деть. Функциональное состояние такое, какое есть. Не думаю, что будет качественный скачок по скорости», — передаёт слова Норицына корреспондент „Чемпионата“ Александр Говоров.

После этапа в Антхольце Кубок мира впервые в сезоне переместится из Европы в Северную Америку, где с 7 по 10 февраля в Кенморе (Канада) и с 14 по 17 февраля в Солт-Лейк-Сити (США) состоятся седьмой и восьмой этапы.