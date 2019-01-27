Игэн: с новым тренером чувствую себя мотивированной и счастливой

Американская биатлонистка Клэр Игэн отметила, что смена тренера положительно сказалась на её результатах. Игэн заняла 15-е место в масс-старте на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

«В этом году у меня появился новый тренер. Теперь я чувствую себя мотивированной и счастливой. Мне действительно удалось найти баланс между тяжёлой работой и отдыхом, потому что на протяжении последних лет я тренировалась практически каждый день с командой. Я была истощена морально и физически. Сейчас всё изменилось в лучшую сторону», — передаёт слова Игэн корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гонку выиграла немка Лаура Дальмайер, второе место заняла чешка Маркета Давидова, бронзовая медаль досталась немке Ванессе Хинц.