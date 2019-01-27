Резцова: в Оберхофе нам повезло в эстафете, после этого всё встало на свои места

Трёхкратная олимпийская чемпионка российская биатлонистка Анфиса Резцова прокомментировала результаты женской сборной России на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«В Оберхофе нам просто повезло одержать такую красивую победу в эстафете, а вот после, увы, всё встало на свои места.

Пугает наш проигрыш ходом. Даже если не брать во внимание стрельбу, ходом мы уступаем. Надеюсь, что мужская сборная будет выглядеть получше.

На следующие этапы в Северную Америку стоит отправить Миронову, Юрлову-Перхт и Старых, они от этого ничего не потеряют, а пять-шесть человек молодёжи оставить в Антхольце готовиться к чемпионату мира.

Время до чемпионата мира ещё есть, и сейчас нам стоит правильно подготовить к нему молодёжь – Ларису Куклину, Маргариту Васильеву, Ульяну Кайшеву, Евгению Павлову. Павлова хорошо стреляет, но нужно работать над её беговыми качествами.

Не надо нагружать их слишком сильно, но конкретно поработать над скоростью – и по ходу, и по скорострельности. Как минимум ничего не потеряем, может быть, ничего и не выиграем, но хотя бы попробуем», — цитирует Резцову ТАСС.