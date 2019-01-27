Российские «летающие лыжники» победили в миксте на ЧМ среди юниоров

Российские «летающие лыжники» Анна Шпынева, Михаил Пуртов, Лидия Яковлева и Максим Сергеев стали чемпионами мира среди юниоров в смешанных командных соревнованиях на первенстве мира в Лахти (Финляндия).

По итогам двух раундов россияне набрали 984,4 балла и выиграли золотую медаль. Серебряными призёрами стали норвежские спортсмены (979,6), немецкие «летающие лыжники» — третьи (964,8).

Прыжки на лыжах с трамплина. Первенство мира. Лахти, Финляндия

Смешанный командный турнир, нормальный трамплин HS100

1. Россия (Анна Шпынева, Михаил Пуртов, Лидия Яковлева, Максим Сергеев) — 984,4 балла.

2. Норвегия — 979,6.

3. Германия — 964,8.

Для российской сборной эта награда стала четвёртой на первенстве мира. В активе россиян три золота (Анна Шпынева выиграла личные соревнования; российские команды стали триумфаторами в женском и смешанном командных турнирах) и серебро (Лидия Яковлева стала вице-чемпионкой мира в индивидуальном первенстве).

Таким образом, российские прыгуны с трамплина победили в медальном зачёте первенства мира в Лахти.