Вяльбе — о результатах мужской эстафеты: не припомню, когда у нас такое было

Президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала результаты мужской эстафеты 4x7,5 км на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

«Двоякое чувство такое! На самом деле, это круто – для команды первое и второе места. Конечно, понимаем, что у норвежцев не сильнейший состав. Тем не менее Россия завоевала впервые за долгие годы такое, даже не припомню, когда у нас такое было. Приятно, когда есть из кого выбирать, но с другой стороны это сложно сделать. Кто бы мог подумать, что Серёжа (Устюгов) не выдержит в борьбе с Мальцевым. Но это спорт, тем интереснее. Радует, что молодёжь особо не стесняется, не боится идти вперед и показывает результат. Артём (Мальцев) проявил себя сегодня, молодец», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Ранее Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артём Мальцев одержали победу в эстафете 4x7,5 км. Команда Россия-1 в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова пересекла финишную черту со вторым временем.

Напомним, российские лыжники выиграли эстафету впервые за шесть лет. Последний раз россияне одерживали победу 8 декабря 2013 года на этапе Кубка мира в Лиллехамере (Норвегия).