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Фийон Майе выиграл масс-старт, Гараничев стал седьмым

Фийон Майе выиграл масс-старт, Гараничев стал седьмым
Другие / Биатлон

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Французский биатлонист преодолел дистанцию за 34 минуты 39 секунд и избежал промахов.

Второе место занял лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Бё, уступивший победителю 14,3 секунды. Норвежец допустил два промаха. Третий результат показал немец Арнд Пайффер, отставший на 24,6 секунды.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший на 7-м месте с двумя промахами. Александр Логинов занял 20-е место, промахнувшись четырежды.

Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Италия). Масс-старт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 34.39,4 (0)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +14,3 (2)
3. Арнд Пайффер (Германия) — + 24,6 (0)
4. Мартен Фуркад (Франция) — + 50,4 (1)
5. Антонен Гигонна (Франция) — +51,8 (2)…
7. Евгений Гараничев (Россия) — +1.00,5 (2)…
20. Александр Логинов (Россия) — +1.46,4 (4).

Биатлон. Кубок мира-2018/19. Мужчины. Масс-старт 15 км
27 января 2019 года, воскресенье. 17:30 МСК
1
Кентен Фийон Майе
Франция
34:39.4
2
Йоханнес Бё
Норвегия
34:53.7
3
Арнд Пайффер
Германия
35:04.0
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