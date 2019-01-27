Пихлер: буду биться за Зайцеву, Романову — за команду Пихлера

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что будет защищать российских биатлонисток, которых обвинили в применении допинга. Ранее Пихлер сообщил, что представит IBU данные, которые опровергают обвинения, составленным на основе показаний информатора ВАДА Григория Родченкова.

«В первый год мы выиграли Кубок наций — это большой успех. Мы провели неплохой чемпионат мира, когда были четвёртыми или пятыми. Конечно, в Сочи я хотел выиграть золото. Не могу сказать, что наш результат был успехом.

Конечно, я буду биться за Россию. Я знаю, что Родченков говорит некорректно. Я буду биться за Зайцеву, Романову — за команду Пихлера. Внутри нашей команды никогда не было допинга, мы были чистыми. Всё начал главный гангстер, а ему верит весь мир. Почему?» — сказал Пихлер в эфире «Матч ТВ».