Россияне выиграли общий зачёт ЧМ среди юниоров по лыжным видам спорта

Сборная России заняла первое место в общем зачёте на первенстве мира по лыжным видам спорта, которое завершилось в Лахти (Финляндия).

По итогам соревнований по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и северному двоеборье россияне выиграли 17 наград (7 золотых, 7 серебряные и 3 бронзовые). Второе место заняла Норвегия (4-9-6), на третьей строчке расположилась Германия (3-3-3).

Наибольший вклад в медальную копилку внесли лыжники, в активе которых четыре золотые, шесть серебряных и три бронзовых медали. Чемпионами мира стали Александр Терентьев (спринт), Мария Истомина (индивидуальная гонка, 10 км), Анна Жеребятьева (масс-старт, 15 км) и Андрей Собакарёв (масс-старт, 30 км). Серебряные медали выиграли Терентьев (индивидуальная гонка, 10 км), Сергей Ардашев (спринт), Иван Кириллов (масс-старт, 30 км), Лидия Дуркина (масс-старт, 15 км), а также мужская и женская команды в эстафетах. Бронзовыми призёрами стали Аида Баязитова (спринт) и Иван Якимушкин (индивидуальная гонка на 15 км и масс-старт на 30 км).

В активе российский «летающих лыжников» четыре медали: три золота (Анна Шпынева выиграла личные соревнования; российские команды стали триумфаторами в женском и смешанном командных турнирах) и серебро (Лидия Яковлева стала вице-чемпионкой мира в индивидуальном первенстве).

Следующее первенство мира по лыжным видам спорта пройдёт в Обервизентале (Германия) в 2020 году.