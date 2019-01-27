Триумф Дальмайер и фиаско россиянок — в видеообзоре масс-старта в Антхольце

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Дальмайер допустила один промах на огневых рубежах. Второе место заняла чешка Маркета Давидова, становившаяся победительницей спринта в Антхольце. Давидова с одним промахом отстала от Дальмайер на 13,1 секунды. Третье место заняла ещё одна немка Ванесса Хинц, которая проиграла Дальмайер 16,4 секунды. Хинц также допустила один промах.

Российские биатлонистки в масс-старте выступили неудачно. Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 18-е место. Она допустила четыре промаха. Столько же промахов было и у Екатерины Юрловой-Перхт, которая финишировала на 19-м месте. Ирина Старых с одним промахом стала лишь 22-й.

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