Сидаков, Куругулиев, Курбанов и Мусаев выиграли Гран-при «Иван Ярыгин – 2019»

Российские борцы вольного стиля Заурбек Сидаков (весовая категория до 74 кг), Даурен Куругулиев (до 86 кг), Магомед Курбанов (92 кг) и Шамиль Мусаев (до 97 кг) стали победителями Гран-при «Иван Ярыгин – 2019» в заключительный день соревнований в Красноярске.

В весовой категории до 92 кг второе место занял россиянин Батырбек Цакулов. Россияне Магомед Курбаналиев, Владислав Валиев и Игорь Овсянников завоевали бронзу в весовых категориях до 74 кг, до 86 кг и до 97 кг соответственно.

Рейтинговый турнир UWW Гран-при «Иван Ярыгин – 2019»

Россия, Красноярск. 23-27 января 2019

Вольная борьба. Весовая категория до 74 кг

1. Заурбек Сидаков (Россия)

2. Якуп Гор (Турция)

3. Магомед Курбаналиев (Россия) и Азамат Нуриков (Беларусь)

До 86 кг

1. Даурен Куруглиев (Россия)

2. Фатих Эрдин (Турция)

3. Владислав Валиев (Россия) и Уйтумен Оргодол (Монголия)

До 92 кг

1. Магомед Курбанов (Россия)

2. Батырбек Цакулов (Россия)

3. Улзисайхан Баасанцогт (Монголия)

До 97 кг

1. Шамиль Мусаев (Россия)

2. Александр Гуштын (Беларусь)

3. Игорь Овсянников (Россия) и Баки Сахин (Турция).