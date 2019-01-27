Россияне победили в эстафете на ЧМ по санному спорту в Германии

Российские саночники Семён Павличенко, Татьяна Иванова, Владислав Южаков и Юрий Прохоров победили в эстафете на чемпионате мира в Винтерберге (Германия).

Россияне впервые выиграли в этой дисциплине. Для сборной России это золото стало вторым в истории (в 2015 году Павличенко был триумфатором чемпионата мира в Сигулде).

Второе место заняли австрийские саночники (+0,508), третьими стали хозяева трассы (+0,531).

Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг, Германия

Эстафета

1. Россия (Семён Павличенко, Татьяна Иванова, Владислав Южаков/Юрий Прохоров) — 2.24,116.

2. Австрия (Ханна Прок, Рейнхард Эггер, Томас Штой/Лоренц Коллер) — +0,508.

3. Германия (Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Тони Эггерт/Саша Бенеккен)— +0,531.

В активе сборной России также две бронзовые медали, обе на счету Павличенко.