Елисеев: на первом круге кто-то наступил на мою лыжу

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результат мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антерхольце (Италия). Елисеев на первом огневом рубеже допустил четыре промаха и финишировал на предпоследнем, 29-м месте.

«На первом круге случился небольшой инцидент, кто-то наступил на мою лыжу на спуске. В итоге катился на мягком месте, винтовка тёрлась по трассе. Возможно, из-за этого и столько промахнулся на первом рубеже. Потом сделал поправку довольно существенную, 5 щелчков.

Я пытался работать, да, было обидно, но я не бросал борьбу. Конечно, последний круг получился не самым быстрым, мы с Самуэльссоном немного поигрались, догонять некого было.

Гараничев бежит на самолёт, а я остаюсь в Италии, у нас сбор через пять дней. Два самолёта в Москву и обратно — зачем?» — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».