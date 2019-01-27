Й. Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Фуркад обошёл Логинова

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) упрочил лидерство в общем зачёте. Норвежец занял второе место в гонке. Бё с 836 очками возглавляет общий зачёт.

На второе место вышел пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад. После того как Фуркад занял в масс-старте четвёртое место, он обошёл россиянина Александра Логинова. Теперь соперников разделяет шесть баллов.

Россиянин Евгений Гараничев, ставший седьмым в спринте, занимает 15-е место в общем зачёте. Матвей Елисеев — 23-й.

Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 836

2. Мартен Фуркад (Франция) — 554

3. Александр Логинов (Россия) — 548

4. Симон Детьё (Франция) — 504

5. Симон Эдер (Австрия) — 499…

15. Евгений Гараничев (Россия) — 295…

23. Матвей Елисеев (Россия) — 213.