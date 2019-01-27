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Экс-директор ВАДА: почему у нас больше защиты в спорте, чем в преступности?

Экс-директор ВАДА: почему у нас больше защиты в спорте, чем в преступности?
Другие / Прочие виды спорта

Бывший генеральный директор ВАДА Дэвид Хоумен, который теперь руководит антидопинговой структурой IAAF, считает, что методы тестирования, используемые ВАДА, не соответствуют задачам защиты чистых спортсменов от мошенников.

«Используются методы забора крови и мочи, в основном мочи. Как это и началось в 1960-70-х. Почти всё основывается на этом – и в здоровье, и в преступности, и в спорте. Но на самом деле это не так. Чем так привлекателен анализ мочи, если доказано, что он неэффективен для поимки мошенников?

А образцы А и В? Вас могу осудить за убийство на основании одного образца крови, но в спорте на вас не наложат санкции, если образец А не соответствует образцу В. Почему у нас больше защиты в спорте, чем в преступности? Потому что не хотим тратить деньги на совершенствование тестирования?

Паспортом крови можно манипулировать, и как только вы это поймёте, он потеряет свою эффективность. Как только появляются законы, находятся люди, которые платят за то, как их избежать. В спорте всё так же. Немало очень богатых людей, которые ищут способы преодоления антидопинговых правил», — приводит слова Хоумена The Telegraph.

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