Экс-директор ВАДА: почему у нас больше защиты в спорте, чем в преступности?

Бывший генеральный директор ВАДА Дэвид Хоумен, который теперь руководит антидопинговой структурой IAAF, считает, что методы тестирования, используемые ВАДА, не соответствуют задачам защиты чистых спортсменов от мошенников.

«Используются методы забора крови и мочи, в основном мочи. Как это и началось в 1960-70-х. Почти всё основывается на этом – и в здоровье, и в преступности, и в спорте. Но на самом деле это не так. Чем так привлекателен анализ мочи, если доказано, что он неэффективен для поимки мошенников?

А образцы А и В? Вас могу осудить за убийство на основании одного образца крови, но в спорте на вас не наложат санкции, если образец А не соответствует образцу В. Почему у нас больше защиты в спорте, чем в преступности? Потому что не хотим тратить деньги на совершенствование тестирования?

Паспортом крови можно манипулировать, и как только вы это поймёте, он потеряет свою эффективность. Как только появляются законы, находятся люди, которые платят за то, как их избежать. В спорте всё так же. Немало очень богатых людей, которые ищут способы преодоления антидопинговых правил», — приводит слова Хоумена The Telegraph.