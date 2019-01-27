Фуркад: я не утратил мотивацию после Олимпиады

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал выступление в текущем сезоне. Пятикратный олимпийский чемпион признался, что после Олимпийских игр изменил систему тренировок.

«В этом году я тренировался несколько иначе, чем раньше. Но сил на тренировках оставлял столько же. Если вы хотите сказать, что после Олимпиады я менее мотивирован, – это не так.

После Сочи я уже не мечтал об олимпийском золоте, ведь я уже стал олимпийским чемпионом. Но, вдохновившись этим успехом, я взял три золота в Корее. Сегодня ты не такой, как вчера, но это не значит, что менее мотивирован. Я не утратил мотивацию и не стал любить биатлон меньше.

Мне по силам вернуться на самый высокий уровень. Во время подготовки я был быстрее каждого из партнёров по команде. Они выступают так, что это придаёт мне уверенности», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».