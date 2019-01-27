Павличенко: верил, что стану чемпионом мира в 2019 году

Российский саночник Семён Павличенко поделился эмоциями от первой в истории победы в эстафете на чемпионате мира, которую российская сборная одержала в Винтерберге (Германия). Вместе с Павличенко триумфаторами стали Татьяна Иванова, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

«Сегодня чудесный день! Представляете, верил, что стану чемпионом мира в 2019 году, прошло две гонки, и я был близок к победе, ехал на чемпионат, но никак не доезжал. В командной эстафете мы стали чемпионами. Меньше громких слов — больше тихих дел», — написал Павличенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Семёна Павличенко.

В активе сборной России на ЧМ-2019 также две бронзовые медали, обе на счету Павличенко, который в 2015 году был триумфатором чемпионата мира в Сигулде в личном зачёте.