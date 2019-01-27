Сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы взяли серебро этапа КМ в Москве в команде

Российские спортсмены Наталья Соболева и Андрей Соболев стали серебряными призёрами командных соревнований в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве.

Соболева и Соболев в главном финале уступили 0,52 секунды австрийцам Даниэле Ульбинг и Бенджамину Карлу. Бронзовыми призёрами стали швейцарцы Жюли Цогг и Дарио Кавицель.

Россияне Милена Быкова и Дмитрий Логинов заняли восьмое место, выбыв в четвертьфинальном заезде. Анастасия Курочкина/Максим Рогозин (11-е) и Мария Валова/Вик Уайлд (14-е) завершили борьбу на стадии 1/8 финала

Накануне Соболев завоевал золото в личном турнире по параллельному слалому, победив в финале Кавицеля. Рогозин стал третьим среди мужчин, Курочкина выиграла бронзу в соревнованиях женщин.