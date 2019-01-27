Карлсен выиграл турнир в Вейк-ан-Зее, Непомнящий стал третьим

В заключительном 13-м туре шахматного турнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен чёрными фигурами сыграл вничью с голландцем Анишем Гири. Это означало, что победителем турнира стал Карлсен, накануне последнего тура опережавший Гири на пол-очка. Остальные гроссмейстеры досрочно потеряли шансы выиграть соревнования. Набрав 9 очков из 13, норвежец в седьмой раз выиграл супертурнир.

Россиянин Ян Непомнящий в заключительном туре сыграл вничью с Теймуром Раджабовым из Азербайджана. Непомнящий, китаец Дин Лижэнь и Вишванатан Ананд из Индии набрали по 7,5 очка. По дополнительным показателям третьим на турнире стал Непомнящий.

Владимир Крамник завершил турнир поражением от американца Сэмюэля Шенкленда. Владимир Федосеев сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Федосеев занял 11-е место, Крамник – 13-е.