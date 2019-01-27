Очередное четвёртое место Фуркада и первая победа Фийона Майе — в видеообзоре

В Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялся мужской масс-старт. Победителем соревнований стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Француз не допустил ни одного промаха и опередил норвежца Йоханнеса Бё, лидера общего зачёта Кубка мира, на 14,3 секунды. Бё подвела стрельба: норвежец допустил два промаха. Третье место занял немец Арнд Пайффер, не выдержавший темпа Бё. После заключительного огневого рубежа норвежец и немец бежали рядом.

Вновь без медали остался француз Мартен Фуркад. Пятикратный олимпийский чемпион занял лишь четвёртое место. Фуркад не попадает на пьедестал стартов Кубка мира с декабря 2018 года.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший на 7-м месте с 2 промахами. Александр Логинов занял 20-е место, промахнувшись четырежды.

Фийон Майе выиграл масс-старт, Гараничев стал седьмым

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