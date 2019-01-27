Победа российских лыжников в эстафете на этапе КМ в Швеции — в видеообзоре

Представляем видеообзор эстафетных гонок на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

Российские лыжники Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артём Мальцев одержали победу в эстафете 4x7,5 км. Команда Россия-1 в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова пересекла финишную черту со вторым временем, уступив соотечественникам 20,8 секунды. Норвежцы заняли третье место с отставанием 35,8 секунды.

Российские лыжники выиграли эстафету впервые за шесть лет. Последний раз россияне одерживали победу 8 декабря 2013 года на этапе Кубка мира в Лиллехамере (Норвегия).

Российские лыжницы Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Елена Соболева заняли четвёртое место в эстафете 4x5 км.

Первыми стали норвежки. Второе место заняли хозяйки соревнований, финские лыжницы — третьи (+41,2). Россиянки уступили победительницам 1 минуту 9,1 секунды.

Второй российский квартет в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Марии Истоминой и Яны Кирпиченко пришёл к финишу седьмым (+1.46,3).