Орсер: категорически всё равно, из какой системы Медведева пришла ко мне

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер уверен, что его подопечная, пройдя через неудачи и поражения, вновь станет победительницей.

«Женя через это обязана пройти, прочувствовав разницу между катанием в юниорском и взрослом возрастах. Если что, я говорю именно о физиологическом возрасте, а не о юниорских или взрослых стартах. Когда ты уже соревнуешься как взрослая женщина, ты не можешь выигрывать каждый турнир. Посмотрите на Каролину Костнер, Мао Асаду, Ким Ён А — они не побеждали во всех турнирах, когда стали взрослыми. Бывали времена, когда Ким просто каталась плохо, без шансов уступала на каждом этапе Гран-при, но стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Нужно просто выбирать соревнования, на которых ты концентрируешься.

Менять её менталитет? А зачем бороться с характером победителя? Но, опять же, возьмём Юдзуру Ханю. В этом году он выиграл два этапа Гран-при, но это происходит впервые за семь лет, что я его тренирую. И прошлые, не самые удачные, результаты как-то не мешают считать его величайшим одиночником всех времён. Он выиграл две Олимпиады – вот что запоминается! Но всегда невозможно быть первым.

Мне категорически всё равно, из какой системы или страны Медведева пришла ко мне. Она безумно любит и уважает фигурное катание, ценит своих фанатов. С адаптацией проблем тоже нет. У Жени очень хороший английский, она очень коммуникабельна и просто прекрасна. У нас должно всё получиться. И вы увидите это», — сказал Орсер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.