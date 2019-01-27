Коляда: сделаем выводы, проведём работу и будем бороться дальше!

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате Европы – 2019, где он занял пятое место.

«Дорогие болельщики, хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня на этом чемпионате Европы! Это очень приятно и важно для меня. Сделаем выводы, проведём работу и будем бороться дальше!

Спешу успокоить всех, кто волнуется. Перелома нет. Жить буду», — написал Коляда на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Михаила Коляды.

Коляда с лучшим для себя результатом в сезоне лидировал после короткой программы, но произвольный прокат начал с падений, в одном из которых повредил руку.