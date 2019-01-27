Дальмайер: набираю форму, но ноги ещё не готовы бежать, как в прошлом году

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер рассказала о своём состоянии, а также пояснила, почему решила пропустить этапы Кубка мира по биатлону в США и Канаде. 27 января Дальмайер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира.

«Пока мне сложно говорить о своих лучших кондициях. Я постепенно набираю форму, но ноги ещё не готовы бежать так же сильно, как в прошлом году. Этот сезон для меня складывается непросто.

Как проведу время, которое появится во время этапов Кубка мира в США и Канаде? Конечно буду тренироваться. Планирую работать в тренажёрном зале, заниматься стрельбой и лыжами. Также собираюсь провести время на природе.

Почему решила не ехать в США и Канаду? В первую очередь это связано с необходимостью соревновательной практики при подготовке к чемпионату мира. Без гонок и активной практики работа будет неполноценной», – сказала Дальмайер в эфире «Матч ТВ».