Мужская сборная Дании впервые выиграла чемпионат мира по гандболу

Сборная Дании впервые в истории стала чемпионом мира по гандболу среди мужских команд.

В решающем матче в Хернинге датчане победили норвежцев с разгромным счётом 31:22. Семь раз отличился датчанин Миккель Хансен, признанный самым ценным игроком турнира. А лучшим бомбардиром встречи стал вошедший в символическую сборную норвежец Магнус Йондал, в активе которого девять точных бросков в финале.

Ранее датчане побеждали на Олимпийских играх (2016 год) и чемпионатах Европы (2008 и 2012 годы).

Бронзовыми призёрами стали французские гандболисты, с минимальным преимуществом одержавшие победу над командой Германии – 26:25.

Сборная России не смогла выйти из группы и в итоге заняла 14-е место.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины

Финал

Дания — Норвегия — 31:22 (18:11).

Матч за третье место

Франция — Германия — 26:25 (9:13).