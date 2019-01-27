Мужская сборная Дании впервые выиграла чемпионат мира по гандболу

Сборная Дании впервые в истории стала чемпионом мира по гандболу среди мужских команд.
В решающем матче в Хернинге датчане победили норвежцев с разгромным счётом 31:22. Семь раз отличился датчанин Миккель Хансен, признанный самым ценным игроком турнира. А лучшим бомбардиром встречи стал вошедший в символическую сборную норвежец Магнус Йондал, в активе которого девять точных бросков в финале.
Ранее датчане побеждали на Олимпийских играх (2016 год) и чемпионатах Европы (2008 и 2012 годы).
Бронзовыми призёрами стали французские гандболисты, с минимальным преимуществом одержавшие победу над командой Германии – 26:25.
Сборная России не смогла выйти из группы и в итоге заняла 14-е место.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Финал
Дания — Норвегия — 31:22 (18:11).
Матч за третье место
Франция — Германия — 26:25 (9:13).