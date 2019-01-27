Ласицкене и Ухов победили на «Кубке Сталинграда»

Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на Всероссийских соревнованиях «Кубок Сталинграда», которые прошли в Волгограде. Ласицкене со второй попытки преодолела планку на высоте 2,01 м. Уже в ранге победительницы Мария пыталась покорить высоту 2,05, но неудачно. Второе место заняла Аделина Халикова (1,82 м). Третье — Софья Воронина (1,82 м).

В секторе прыжков в высоту у мужчин первенствовал Иван Ухов, который преодолел планку на высоте 2,23 м. Тот же результат, но с третьей попытки показал Сергей Курбатов, ставший вторым. На третью ступень пьедестала почёта поднялся Александр Асанов (2,19 м).

В беге на 1500 м у мужчин Константин Плохотников не только выиграл турнир с результатом 3.40,54, но и установил рекорд России среди юниоров до 23 лет.

В беге на 60 м лучшей была Кристина Сивкова (7,24). 400 м у женщин быстрее всех преодолела Антонина Кривошапка (52,94).